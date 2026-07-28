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Tópicos: Deportes | Fútbol | Audax Italiano

Audax Italiano cedió a Martín Ballesteros a la Segunda División

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El portero se incorporó a Santiago City a préstamo hasta el final de la temporada 2026.

Audax Italiano cedió a Martín Ballesteros a la Segunda División
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Audax Italiano informó este martes la salida temporal del arquero Martín Ballesteros, quien fue cedido a préstamo a Santiago City.

El acuerdo se extenderá hasta el término de la temporada 2026 y permitirá que el guardameta continúe su carrera en la Segunda División Profesional.

Ballesteros, formado en U. Católica y con paso por Colo Colo, se sumará a un elenco que actualmente disputa la tercera categoría, instancia en la que buscará sumar minutos y colaborar en el objetivo deportivo del conjunto capitalino.

"¡Exito en este nuevo desafío, Martín!", publicó Audax Italiano al comunicar oficialmente la operación.

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