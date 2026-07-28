Gobierno decretó emergencia agrícola en tres regiones tras devastador temporal

Tras el paso del temporal que golpeó al país entre el 14 y el 21 de julio con precipitaciones calificadas como extraordinarias, el Gobierno declaró este martes emergencia agrícola para toda la Región de Coquimbo, el sector continental de Valparaíso y las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco, en la Región de Atacama.

Con esta medida se busca acelerar la entrega de insumos y recursos en las zonas más golpeadas por el evento climático.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que, "como consecuencia de esta declaración de emergencia agrícola, el Ministerio y los servicios, en virtud de la ley, pueden hacer reasignación de los recursos que estaban contemplados en la Ley de Presupuesto".

Al detallar los daños, el secretario de Estado advirtió que "obras de riego intrapredial y extrapredial que han sido afectadas; se volaron techumbres y se volaron invernaderos; los ganaderos se han visto afectados porque, si cayó nieve, hoy sus animales tienen muy poco pasto que comer; el rubro de los hortaliceros y algunos del sector frutícola (también fueron golpeados por la emergencia)".

La declaración de emergencia se da tras días de alta tensión para el titular del Agro. A fines de la semana pasada, Campos enfrentó duras críticas de productores pisqueros y autoridades locales tras asegurar que "no hay daños estructurales en la agricultura chilena", dichos con los que minimizó inicialmente el impacto del sistema frontal en el Norte Chico.

Cifras récord de agua caída

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), su director subrogante, Gastón Torres, aportó los balances pluviométricos que dimensionan la magnitud del evento: "Solo en ocho días se acumularon 243,7 milímetros en Rodelillo y 206,1 milímetros en Valparaíso, lo que equivale a tres veces la precipitación normal mensual".

"En el centro del país, Curicó registró 172,2 mm y Quinta Normal 131,7 mm, superando ampliamente el promedio de todo julio", detalló el meteorólogo, destacando que "en La Serena cayó en apenas ocho días más de 10 veces la precipitación que normalmente se registra en todo el mes", indicó el experto.

Mientras las autoridades e instituciones del Agro despliegan las primeras ayudas para el sector rural, los equipos de emergencia se mantienen en alerta ante la llegada proyectada de un nuevo sistema frontal a partir del jueves.