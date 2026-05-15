Audax Italiano lamentó deceso del histórico campeón Luis Escobar

Audax Italiano informó el fallecimiento de Luis Raúl Escobar, histórico defensor del club y uno de los integrantes del plantel que conquistó el título de 1957, el último campeonato de Primera División obtenido por la institución.

El elenco de colonia lamentó la noticia a través de sus redes sociales, donde recordó que hace algunas semanas había destacado la figura de Don Luis Escobar como uno de los últimos campeones que seguían ligados a la historia audina.

"Q.E.P.D Don Luis", publicó Audax Italiano en su mensaje de despedida, sumándose al pesar por la partida de un exfutbolista que formó parte de una de las páginas más importantes en la historia del club.