Escultura avaluada en dos millones fue sustraída desde el Museo de Arte Contemporáneo

La PDI investiga el robo de una valiosa pieza artística desde el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.

La obra sustraída corresponde "Intocables", a una escultura que representa una mano, perteneciente a la exposición titulada "Dicho a mano" del reconocido artista visual chileno Felipe Pineda.

"Los guardias del lugar se dieron cuenta de que se había producido un robo cuando estaban cerrando el museo, alrededor de las 18:00 horas. Por lo tanto, realizaron la denuncia (a Carabineros, en primera instancia)", informó Felipe Olivari, fiscal metropolitano Centro Norte.

Según detalló el persecutor, la pieza está avaluada en aproximadamente dos millones de pesos.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Investigación del Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI para indagar el robo a través de la revisión de cámaras de seguridad.

No se descarta que el autor del robo haya sido uno de los asistentes a la exposición, quien eventualmente aprovechó el recorrido para sustraer la pieza sin ser detectado por los sistemas de seguridad.

En tanto, el MAC dijo que se comunicó directamente con el artista, "para brindarle nuestro completo respaldo institucional frente a lo sucedido. Actualmente nos encontramos trabajando en conjunto con él y realizando todas las gestiones pertinentes para lograr la pronta reposición de la obra en la muestra".

"Como institución universitaria dedicada al resguardo y difusión del quehacer cultural, tomamos este incidente con la mayor gravedad. Es por esto que seguiremos trabajando decididamente en la evaluación y mejora continua de nuestros sistemas y protocolos de seguridad", agregó el museo dependiente de la Facultad de Artes de la U. de Chile.