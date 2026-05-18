¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Barracas Central por la Copa Sudamericana?
Los itálicos necesitan un triunfo obligatorio en La Florida para mantenerse con vida en el certamen continental.
Los itálicos necesitan un triunfo obligatorio en La Florida para mantenerse con vida en el certamen continental.
Audax Italiano sale a jugarse el todo este martes 19 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde recibirá a Barracas Central con la obligación de ganar para no quedar rezagado en la lucha por la clasificación en el Grupo G de la Copa Sudamericana.
El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión en televisión será a través de las señales de ESPN, mientras que de forma online se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.
Actualmente, el cuadro nacional se ubica en la tercera posición con 4 puntos, acechando a los líderes Vasco da Gama y Olimpia, quienes tienen 7 unidades. Este compromiso representa el último partido de local para los audinos en esta fase, ya que deberán cerrar su participación viajando a Paraguay para enfrentar al "Decano".
Todos los pormenores y el desarrollo de este trascendental encuentro también lo encontrarás en la cobertura de Cooperativa.cl.