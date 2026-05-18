¿Cuándo y dónde ver a Audax Italiano ante Barracas Central por la Copa Sudamericana?

Audax Italiano sale a jugarse el todo este martes 19 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde recibirá a Barracas Central con la obligación de ganar para no quedar rezagado en la lucha por la clasificación en el Grupo G de la Copa Sudamericana.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) y la transmisión en televisión será a través de las señales de ESPN, mientras que de forma online se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.

Actualmente, el cuadro nacional se ubica en la tercera posición con 4 puntos, acechando a los líderes Vasco da Gama y Olimpia, quienes tienen 7 unidades. Este compromiso representa el último partido de local para los audinos en esta fase, ya que deberán cerrar su participación viajando a Paraguay para enfrentar al "Decano".

Todos los pormenores y el desarrollo de este trascendental encuentro también lo encontrarás en la cobertura de Cooperativa.cl.