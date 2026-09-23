DT de Audax defendió a Damián Pizarro tras pifias ante Colo Colo: Estaba solo contra los centrales

Patricio Graff, DT de Audax Italiano, entregó su respaldo a Damián Pizarro tras su discreto desempeño en el empate 0-0 ante Colo Colo por los octavos de final de la Copa Chile, en el que salió reemplazado a los 72' bajo pifias de los asistentes al Estadio Nacional.

"Damián tuvo un trabajo muy arduo, muy difícil, por momentos estaba solo contra los tres centrales de Colo Colo. El no venía compitiendo tan seguido y se hace muy complejo cuando uno pierde esa actividad del fin de semana", afirmó el estratego.

"No solamente hizo un trabajo con la pelota, sino también con la presión. Presionó bien, luchó, trabajó de espalda, jugó con valor y tuvo oportunidades. Quedé contento por los minutos que jugó", añadió.

Audax Italiano y Colo Colo disputarán la revancha este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT), nuevamente en el recinto de Ñuñoa, debido a los recientes conciertos que se han desarrollado en el Estadio Monumental.