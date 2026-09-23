Antofagasta: Trabajador murió aplastado por estructura pesada en minera BHP Escondida

Un trabajador murió este miércoles al ser aplastado por una estructura pesada en las instalaciones de la minera BHP Escondida, en la comuna de Antofagasta.

El accidente ocurrió esta tarde en la plataforma del exChancado 2-3, ubicada en el patio de mantención del sector de la Fase PL1.

El trabajador, que se desempeñaba como ingeniero mecánico, realizaba labores de cambio de parabrisas de la Pala 78 cuando la pesada estructura del embalaje de un componente cedió y provocó su aplastamiento.

Compañeros de labores acudieron de inmediato para prestar los primeros auxilios y trasladarlo al policlínico del recinto, donde se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones.

A través de un comunicado, BHP Escondida lamentó el fallecimiento de su empleado, informó a las autoridades competentes y decretó la suspensión total de las operaciones en la mina mientras se lleva a cabo una investigación interna para esclarecer las causas del hecho.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) instruyó el despliegue de un equipo de investigación para fiscalizar el terreno, donde también trabaja personal de Carabineros.