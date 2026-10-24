Graff y la ausencia de Damián Pizarro ante Huachipato: "Está en un proceso de mejora"

Patricio Graff, director técnico de Audax Italiano, explicó las razones que dejaron al delantero Damián Pizarro fuera de la citación del empate 1-1 frente a Huachipato en La Florida y atribuyó su ausencia a una decisión técnica por el apretado calendario.

"Damián está en un proceso de mejora. Hoy (viernes), por decisión mía, quedó fuera de la citación, también entendiendo que el miércoles había un partido (con Universidad Católica), y el lunes otro (con Deportes Limache), todo muy apretado", apuntó.

En esa misma línea, el adiestrador del conjunto itálico contextualizó que el corte no apuntó exclusivamente al atacante cedido por Udinese y agregó que: "Hubo otros jugadores que quedaron afuera también".

"Sinceramente, a Damián lo veo mucho mejor", cerró Graff respecto a un Pizarro que en 7 presentaciones con su club no registra goles, teniendo dos apariciones en Copa Chile y cinco en la Liga de Primera para un total de 167 minutos jugados.