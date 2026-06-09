Javier Correa fue citado al Tribunal por dichos contra Nicolás Gamboa

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, fue citado a comparecer ante el Tribunal de Disciplina, por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de los albos ante Huachipato en la Copa de la Liga.

Tras el partido, en la zona mixta del estadio de Huachipato en Talcahuano, Correa criticó con todo al juez, asegurando que "siempre que nos toca, nos caga (...) tiene algo en contra de nosotros".

Gamboa consignó estas declaraciones en su informe arbitral, precisando que Javier Correa "usa un lenguaje ofensivo en mi contra".

De esta forma, Correa deberá entregar sus descargos en la próxima sesión del Tribunal de Disciplina, el martes 16 de junio.

De acuerdo a las normativas del Tribunal, en caso de recibir un castigo, como Colo Colo quedó eliminado en la Copa de la Liga, la sanción debe aplicarse en la siguiente competencia oficial organizada por la ANFP que dispute el jugador.

Por lo tanto, una posible sanción se aplicará en la Liga de Primera y no en la Copa Chile, ya que el torneo copero es organizado por la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

El próximo partido de Colo Colo, con Correa a disposición, será el sábado 13 de junio ante Cobresal, a las 17:30 horas (21:30 GMT), en la fecha 15 de la Liga de Primera.