Bitar pide cobros CAE sin "brutalidad" y sugiere aplicar las condonaciones de Boric

El exministro de Educación Sergio Bitar (PPD) expresó en Cooperativa su desacuerdo en que el cobro del CAE, en la práctica, se ejecute "de manera brutal sin tener en cuenta las condiciones" de los morosos, y llamó al Ejecutivo a "retomar lo que se encontraba acordado" en el proyecto del Gobierno de Boric que planteaba un sistema de condonación parcial.

"Creo que es correcto exigir el pago a quienes tienen ingresos suficientes y ponerse al día. Lo que no es correcto es hacerlo de manera brutal sin tener en cuenta las condiciones en que las personas están trabajando y viviendo. O sea, a un joven o a una persona profesional de 45 años, aunque esté debiendo, embargarle y tomarle el control de sus cuentas y dejarlo sin nada, no corresponde y hay que tener un rasgo mínimo de humanidad para que la persona viva. Considero que ahí este Gobierno actúa muy bruscamente", dijo el otrora senador.

"¿Yo qué propongo (en su lugar)? Que el Ejecutivo debiera considerar retomar lo que estaba acordado del proyecto del Gobierno anterior, que sustituye al CAE por el FES. Ese estaba bastante pensado, bastante revisado", planteó el histórico militante PPD.

Dicha iniciativa, según Bitar, "tuvo un acuerdo amplio de los senadores de derecha y de izquierda en la comisión del Senado donde tuve que ir. Si saco la política del medio, contempla un sistema de condonación parcial para la gente que tomó CAE durante Bachelet I y Piñera I -del 2006 al 2014-, y son deudas impagas", afirmó.

"Esa deuda impaga tiene que condonarse, porque es falso guardarla como un activo del Estado (...). Entonces, considero que hay que exigir el cobro de una manera prudente y eliminar, mediante una condonación parcial, a los que no pueden pagar y tienen deudas de hace 20 o 30 años y nunca las van a poder saldar", expresó el otrora ministro de Educación.

"Había clara mayoría de que a los que estaban más perjudicados, los primeros que habían entrado y que no tienen renta ni tienen el título y se quedan con esta mochila, se les debía dar un paso y eso era una condonación que era transversal, pero por un monto parcial del total. Cuando yo vi y hablé con el Gobierno (anterior) y con senadores de derecha y de izquierda, me di cuenta de que sí era posible sacarlo y yo dije ojalá lo saquen. No se pudo sacar, pero creo que se puede dar un paso ahora", cerró Bitar.