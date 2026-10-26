¿En qué lugar de la votación por el Trofeo Yashin terminó Vozinha?

Vozinha, arquero de Colo Colo y de la selección de Cabo Verde, terminó en el sexto lugar del Trofeo Yashin 2026, según la clasificación oficial publicada por la organización del Balón de Oro, que reconoció al español Unai Simón como el mejor portero del mundo.

El guardameta caboverdiano, quien asistió a la ceremonia en Londres junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, consiguió una destacada ubicación gracias a su campaña con Cabo Verde en el Mundial de Norteamérica 2026.

Vozinha quedó inmediatamente detrás del argentino Emiliano Martínez y superó en la votación al español Joan García, el marroquí Yassine Bounou, el senegalés Édouard Mendy y el suizo Gregor Kobel.

La clasificación fue encabezada por Unai Simón, campeón del mundo con España, seguido por su compatriota David Raya y el belga Thibaut Courtois, mientras que el ruso Matvey Safonov ocupó el cuarto puesto.

La clasificación completa del Trofeo Yashin 2026 fue la siguiente:

1. Unai Simón (España)

2. David Raya (España)

3. Thibaut Courtois (Bélgica)

4. Matvey Safonov (Rusia)

5. Emiliano Martínez (Argentina)

6. Vozinha (Cabo Verde)

7. Joan García (España)

8. Yassine Bounou (Marruecos)

9. Édouard Mendy (Senegal)

10. Gregor Kobel (Suiza)

El ranking oficial difundido por el Balón de Oro confirmó así el sexto puesto del futbolista de Colo Colo, uno de los diez candidatos al reconocimiento individual entregado durante la ceremonia realizada en Londres.