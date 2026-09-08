Hegemonía en el banco: Cuatro españoles postulan a ser el mejor DT en el Balón de Oro 2026

España acaparó la lista de nominados al Balón de Oro de 2026 como mejor entrenador gracias a Luis de la Fuente, vencedor del Mundial de 2026 con España, Luis Enrique Martínez, ganador de la Liga de Campeones con PSG, Mikel Arteta, vencedor de la Premier con Arsenal y Unai Emery, ganador de la Liga de Europa de Aston Villa.

La lista de cinco aspirantes la completa el belga Vincent Kompany, entrenador de Bayern Múnich.

Los vencedores se conocerán el 26 de octubre en una gala en Londres.

De la Fuente, por haber ganado el Mundial en julio, parte como uno de los favoritos junto a Luis Enrique, quien condujo en 2026 a PSG a su segunda Champions seguida.

Del vasco Emery, el Balón de Oro destacó la meritoria cuarta posición en la Premier y, sobre todo, la Liga de Europa conquistada, el primer gran título del club en tres décadas.