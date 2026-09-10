Luis de La Fuente: El Balón de Oro lo debe ganar un español

Luis de la Fuente, técnico de la selección de España, aseguró este jueves, durante la presentación del encuentro de la Liga de Naciones que la campeona del mundo y República Checa disputarán en Oviedo el próximo 3 de octubre, que este año "un futbolista español debería ganar el Balón de Oro".

"Siempre apuesto por el producto nacional, por la marca España, somos top mundial en cuanto a formación, rendimiento y calidad. Y a bote pronto diría que me falta Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos, el que tenía que apuntar los nombres se le cayó el papel al suelo y no lo metieron", subrayó.

"Pienso que Lamine Yamal se puede llevar el Balón de Oro porque es español y es un grandísimo futbolista. Si no es este año, será en el futuro, no creo que tarde demasiado en ganarlo. Lo estoy viendo muy bien en este inicio de curso y queremos disfrutarlo durante muchos años", añadió el técnico.

Tras la decisión de Marcos Llorente de anunciar su retiro de la selección española, el técnico aseguró que el futbolista había hablado con él del tema y mostró su "absoluto respeto y agradecimiento" a un jugador con el que mantiene una "fantástica relación".

Preguntado además por jugadores jóvenes que están llamando a la puerta como Carlos Espí y Xavi Espart, De la Fuente dijo que "en el futuro seguro que estarán", pero añadió que "no hace falta tener tanta prisa y hay que tener respeto a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todo estos años".