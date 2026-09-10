"Ministros y ministras": Senado rechazó intento del Gobierno de eliminar lenguaje inclusivo

La Sala del Senado despachó el miércoles a su segundo trámite constitucional el proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos de Carabineros. Si bien la idea matriz de la iniciativa contó con un amplio respaldo general, la votación estuvo marcada por la polémica tras el rechazo de una indicación promovida por el Ejecutivo que pretendía suprimir las alusiones a "ministros y ministras" y "subsecretarios y subsecretarias", reemplazándolas por sustantivos masculinos.

La propuesta generó fuertes críticas desde la oposición. La senadora Claudia Pascual (Partido Comunista) lamentó la moción del Gobierno al señalar que "se haya propuesto cambiar un lenguaje inclusivo que no hace daño a nada ni nadie, y además, hace mucho tiempo que se hacen así las leyes para los servicios y ministerios".

Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez (Frente Amplio) cuestionó los fines de la indicación e hizo hincapié en la presencia de mujeres en cargos de liderazgo dentro de la institucionalidad de seguridad.

"¿Tiene alguna relación con masculinizar a Carabineros? De ser el caso sería un error, ya que en la Región del Maule -por ejemplo- la jefa es una generala. Es más: nos acompaña la subsecretaria de Seguridad, a quien, de aprobarse esto, se le empezará a decir subsecretario", expuso.

El intento por modificar el lenguaje de la norma tampoco logró el respaldo de la totalidad de las bancadas oficialistas. Las senadoras de Renovación Nacional (RN) Paulina Núñez y María José Gatica, sumadas al senador Iván Moreira (UDI), votaron en contra de la indicación, permitiendo que fuera desestimada mientras el proyecto continúa su avance legislativo hacia la Cámara de Diputadas y Diputados.