PISA 2025: Unesco llama a reforzar lectura y matemáticas en Chile

Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Política, Planificación y Monitoreo y de la Educación de la Unesco en Santiago, llamó a reforzar la lectura y matemáticas para que los estudiantes en Chile puedan "superar umbrales mínimos" tras los negativos resultados en la prueba PISA 2025.

La evaluación internacional, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que mide las competencias de estudiantes de 15 años, arrojó un descenso de nueve puntos en Matemáticas y 12 en Lectura, desempeño inferior al registrado en 2022 y significativamente por debajo de los resultados obtenidos en 2015 y 2018.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el especialista en educación afirmó que los resultados del estudio "han sorprendido a toda la comunidad educativa y no solo ha afectado a los aprendizajes en Chile, sino que todo el bloque de de los países que participan de este este estudio, que son más de 90, han tenido esta tendencia a la baja, particularmente en lectura y matemática".

"Los resultados de Pisa nos están diciendo que en esos conocimientos hay una pérdida de aprendizajes, particularmente en lectura, que ha tenido la mayor caída. Pero no tenemos que que olvidar que, más allá de los resultados en nuestra región y en Chile, la situación de matemáticas es incluso más débil que la aceptación de lectura cuando uno analiza, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que no superan un umbral mínimo".

En esa línea, Vera resaltó que desde la Unesco "venimos hace tiempo instalando la idea de que hay que reforzar lo que denominamos los aprendizajes fundamentales. Tanto la lectura como la matemática son instrumentos y conocimientos claves para poder desarrollar toda la experiencia educativa posterior".

"Hay que reforzar tanto lectura como matemática para lograr superar esos umbrales que están definidos como los básicos para poder continuar con los siguientes niveles educativos y con la vida social, con la vida profesional", enfatizó el académico.

Inclusión de la IA y uso abusivo de la tecnología

El también vocero de la Unesco planteó que, a raíz de los resultados del estudio, "los especialistas empiezan a buscar una respuesta de esta tendencia para tratar de entenderla y muchos están apuntando a ciertos cambios, a patrones culturales de los de los adolescentes y las pantallas, el uso de tecnologías. La inclusión de la IA empieza a ser un objeto de estudio que pareciera ser uno de los efectos que nos podrían estar explicando alguna de las caídas de los aprendizajes".

"El uso de tecnologías orientada por los profesores con un objetivo pedagógico puede ser muy útil y puede relacionarse con buenos resultados, pero el uso abusivo de las tecnologías -o con otros fines, como puede ser la distracción- tiene un resultado o un impacto negativo", subrayó.

Finalmente, el representante de la Unesco enfatizó que "no se trata de prohibir (el uso de tecnologías en los estudiantes), sino que se trata de regular, mediar y entender para qué lo estamos usando y qué tipo de uso estamos dando".