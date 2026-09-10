Exfiscal Fodich y detectives acusados de secuestros extorsivos serán formalizados este viernes

El Ministerio Público confirmó que el exfiscal Vinko Fodich, tres funcionarios activos de la PDI y otras tres personas serán formalizados este viernes tras ser detenidos e imputados por su presunta vinculación con una banda criminal dedicada a cometer secuestros extorsivos.

El otrora persecutor, que actualmente se desempeña como defensor penal particular, ya se encontraba bajo la lupa de la justicia por otra causa penal vinculada a presunto lavado de activos, indagatoria en la que Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de una de sus cuentas para analizar sus transacciones patrimoniales.

En el marco de una actividad del OS-7 de Carabineros por la incautación de 1.600 kilos de droga, el persecutor de la Fiscalía Supraterritorial a cargo del caso, Miguel Ángel Orellana, abordó la investigación por primera vez al ser consultado por la prensa.

"No voy a referirme en profundidad (a los detalles de la indagatoria) porque hay una audiencia de formalización de investigación fijada para el día de mañana, y ese es el momento en que vamos a señalar con precisión la participación de las distintas personas (en los delitos imputados)", señaló el fiscal.

"Las personas (acusadas) fueron detenidas el día de ayer y la detención fue ampliada hasta el día de mañana, en virtud de las disposiciones legales que así lo permiten. La solicitud fue por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y otros delitos funcionarios vinculados", enfatizó.

Orellana subrayó que "solo puedo confirmar que el abogado Fodic sí está detenido y va a ser formalizado el día de mañana, (pero) el resto de los detalles no los podemos entregar esta mañana, primero porque mañana es la formalización, segundo porque se encuentra una serie de diligencias en curso".