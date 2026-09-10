Vozinha y su nominación al Premio "Yashin": Es un honor estar entre grandes arqueros

Vozinha, arquero de Colo Colo y seleccionado de Cabo Verde, compartió su emoción tras ser nominado al Trofeo "Yashin" del Balón de Oro 2026 a través de un video compartido en sus redes sociales, donde repasó sus inicios como futbolista.

"Con mi edad y la carrera que hice es una cosa sin explicación, no tiene palabras. (...) Estoy muy agradecido por estar nominado y es un honor enorme estar entre esos grandes arqueros", relató el meta que figuró junto a nombres como Thibaut Courtois, Emiliano "Dibu" Martínez y Unai Simón.

Así mismo, el futbolista del cuadro "albo" rememoró sus inicios: "Toda la formación que hice en los campos pelados de Cabo Verde. El sueño siempre fue seguir haciendo lo mejor, independientemente de dónde estás. Va quedar marcado para siempre en mi memoria".

"Para terminar, quiero agradecer a todos mis fanáticos en el mundo entero. A los de antes y a los que comenzaron a seguirme después del Mundial. Es especial el cariño recibido, independientemente de dónde están, de los países que son", cerró el mensaje.