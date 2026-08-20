Barnechea anunció amistoso ante Nueva Zelanda

AC Barnechea anunció la realización de un amistoso internacional de fútbol joven ante una representación de Nueva Zelanda, encuentro que se desarrollará durante septiembre de 2026 en Santiago.

De acuerdo con la información difundida por el conjunto "huaicochero", el compromiso se disputará en el Complejo "Raúl Labbé", en la comuna de Lo Barnechea, mientras que el día y el horario todavía se encuentran por confirmar.

El anuncio fue presentado específicamente como un duelo de fútbol joven, por lo que todo apunta a que el encuentro estará relacionado con las categorías formativas de Barnechea.

La actividad representa además una oportunidad internacional para las divisiones menores de la institución, que podrán medirse frente a un representativo vinculado a New Zealand Football durante la fecha programada para septiembre.

Barnechea mantiene actualmente su actividad principalmente a través de sus series formativas, luego de dejar de participar en competencias profesionales del fútbol chileno, por lo que este amistoso aparece como una de las actividades destacadas dentro de su trabajo con jóvenes futbolistas.

La organización deberá informar próximamente los antecedentes restantes del encuentro, entre ellos la fecha exacta, el horario y la categoría que representará a Nueva Zelanda.