Reconstrucción del norte: Gobierno financiará obras mediante la venta de bienes fiscales "prescindibles"

Frente a las severas emergencias climáticas que han golpeado al norte del país desde julio, el Gobierno concretó este jueves la primera reunión de la mesa técnico-política para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama.

La instancia, realizada en el Ministerio de Hacienda, estuvo liderada por el titular de la cartera, Jorge Quiroz, junto a los ministros de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange; de Economía y Minería, Daniel Mas; y la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar.

En la cita se definió la creación de un fondo especial que se nutrirá de la venta de activos fiscales prescindibles, además del compromiso de incluir glosas especiales en la próxima Ley de Presupuestos 2027 para agilizar la ejecución de obras.

"Vamos a partir generando un fondo que va a empezar a ser aportado con recursos provenientes de venta o puesta en venta de activos fiscales que vamos a llegar para esta reconstrucción", anunció Quiroz.

Al respecto, el biministro Mas precisó que el Ejecutivo va a "acelerar un proceso que ya estaba en marcha: la puesta en venta de activos fiscales prescindibles que el Estado no utiliza ni le generan rentabilidad".

Asimismo, la mesa confirmó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la disposición de 100.000 dólares no reembolsables por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la etapa de evaluación de daños.

Controversia por nuevo "bencinazo"

En paralelo, las autoridades abordaron el fuerte incremento en el precio de los combustibles que comenzó a regir esta jornada, con alzas de 34,8 pesos por litro en las gasolinas y de 97,4 por litro en el diésel, situación que generó alerta en los gremios del transporte de carga.

El titular de Hacienda defendió la gestión del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, señalando que "el Mepco nunca ha dejado de funcionar; hemos decidido aplicar el Mepco pero de modo espaciado".

Desde la academia, la economista Michelle Mieres, docente del magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma, explicó que "el Mepco busca amortiguar estos shocks y distribuirlos en el tiempo. Por eso, más que pensar en evitar completamente las alzas, lo importante es evitar variaciones que sean demasiado bruscas y, obviamente, cuando las condiciones fiscales lo permitan, poder distribuir el ajuste de una manera más gradual".

"En el caso del diesel, un aumento cercano a los 100 pesos por litro también puede tener efectos sobre los costos de transporte y de distribución, como bien sabemos, por lo que una trayectoria más gradual ayudaría a moderar ese impacto", indicó la experta.

Desde el mundo político, Nicolás Grau, exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, cuestionó con dureza la respuesta de la actual Administración ante el escenario internacional y los efectos que la medida genera en la economía familiar y el empleo.

"Si uno tiene un shock malo de afuera, el rol principal de la política macroeconómica es suavizar el impacto de ese shock para la actividad, protegiendo a las personas más vulnerables pero también protegiendo la actividad económica, protegiendo los empleos. Creo que eso no se realizó", fustigó el frenteamplista en Radio Infinita.