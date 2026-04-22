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Tópicos: Deportes | Fútbol | Ben Brereton

Ben Brereton: "El futuro en la selección chilena es muy prometedor"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de la Roja y de Derby County de Inglaterra se refirió a su regreso al combinado nacional.

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Ben Brereton regresó a la selección chilena después haberse alejado en la última etapa de Ricardo Gareca en la banca de la Roja.

El delantero chileno-inglés, quien milita en el Derby County, se refirió a su vuelta al combinado nacional, además de su motivación y manifestó su optimismo de cara al futuro.

"Cada vez que voy lo disfruto mucho. El apoyo que recibimos en el país es increíble. Fue un momento notable cuando me llamaron por primera vez. Y el cariño que he recibido de los hinchas ha sido asombroso. Sobre todo, después de marcar algunos goles y jugar muchos partidos con el equipo nacional", expresó en conversación con Sky Sports.

"Feliz de ser parte de la selección de Chile y de hacer que mi familia se sienta orgullosa, tanto los que viven en ese país, como los que está acá en Inglaterra. Eso es algo realmente bueno para mí", añadió el atacante.

Además, agregó: "Ahora en el equipo chileno tenemos muchos jóvenes, hay hartos talentos emergentes. Ahora estamos trabajando en ello y el futuro se ve muy prometedor".

Por último, Brereton sostuvo: "Está claro que no nos clasificamos para el Mundial esta vez, lo cual nos decepcionó muchísimo. Pero eso solo nos motivará a seguir adelante".

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