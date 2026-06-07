"Me equivoqué": Fontaine admitió que, en definitiva, los narcos sí usan el sistema bancario

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, admitió su equivocación tras un antiguo y ácido intercambio en redes sociales con el hoy senador Vlado Mirosevic (PL).

El punto de discordia: la utilidad del levantamiento del secreto bancario en la lucha contra el crimen organizado.

La disputa se remonta al 23 de junio de 2024, cuando Mirosevic utilizó su cuenta en la red social X para presionar por avances legislativos en materia financiera: "El que nada hace, nada teme. Levantemos el secreto bancario, que la oposición dé los votos y así mejoramos la persecución al narcotráfico y crimen organizado (...) Necesitamos acciones concretas", sostuvo el parlamentario.

"Otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias", fue la respuesta de Fontaine en esa oportunidad.

El impacto de la "Operación Tokio"

El escenario cambió tras los recientes hallazgos de la denominada Operación Tokio, una investigación criminal que dejó al descubierto nexos entre un ejecutivo del Banco Santander con el Tren de Aragua para blanquear 78 mil millones de pesos, confirmando que las organizaciones criminales sí utilizan el sistema bancario formal para sus operaciones de lavado de activos y logística.

Ante la evidencia, Mirosevic reflotó el intercambio y afirmó: "ha quedado claro quién era el ingenuo".

La respuesta de Fontaine tardó algunos días en llegar, pero llegó, ahora sin tono confrontacional: "Cierto. Me equivoqué", escribió el economista en su Twitter este sábado, respondiendo al mensaje que lanzó el martes el parlamentario.

El caso ha generado un intenso debate en el Senado esta semana, con parlamentarios que emplazaron al Gobierno a incorporar el levantamiento del secreto bancario en su plan de Seguridad, y el propio Ejecutivo dando un giro y abriéndose a avanzar en aquella línea, que hasta ahora rechazaba.