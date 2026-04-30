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Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Boca evalúa presentar una queja a la Conmebol por desagradable agresión ante Cruzeiro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto "Xeneize" no quedó contento tras la derrota ante Cruzeiro por la Copa Libertadores.

Boca evalúa presentar una queja a la Conmebol por desagradable agresión ante Cruzeiro
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En Boca Juniors no quedaron para nada contentos después de la derrota por 1-0 ante Cruzeiro en la Copa Libertadores, no solo por el resultado en sí, si no por la actuación del árbitro Esteban Ostojich y también del VAR, responsables de la expulsión de Adam Bareiro.

Por lo pronto, desde el medio Olé aclararon que el cuadro "Xeneize" evalúa presentar una queja a la Conmebol con un video donde el delantero paraguayo fue agredido por Christian Cardoso a los 7 minutos de empezado el cotejo en el Estadio Mineirao.

Según el citado medio, en el registro "se puede ver a Bareiro de espaldas aguantando la pelota ante el futbolista de Cruzeiro, quien en medio de su afán por buscar la pelota le metió la mano en la cola al jugador de Boca de manera intencional".

"Este hecho no solamente quedó registrado en las cámaras de la transmisión oficial, aunque en el momento pasó inadvertido, sino que además el propio Bareiro inmediatamente se fue encima del cuarto árbitro (Yender Herrera) para reclamarle por esta acción, si hasta le señaló con el dedo al futbolista de Cruzeiro que se lo había hecho", añadieron.

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