Boca Juniors sufrió dura baja: Tomás Aranda será operado y estará varios meses fuera

Boca Juniors sufrió una importante baja para el tramo decisivo de la temporada luego de que Tomás Aranda sufriera una lesión en la sindesmosis del peroné derecho durante el entrenamiento de este miércoles.

El mediocampista de 19 años se lesionó durante el calentamiento y los estudios posteriores determinaron que deberá ser operado, por lo que permanecerá varios meses alejado de las canchas.

Boca todavía no informó oficialmente un plazo para su recuperación, aunque estimaciones citadas en Argentina sitúan el período de baja entre tres y cinco meses, escenario que incluso puede impedirle volver a jugar durante 2026.

Aranda se convirtió en una de las revelaciones de Boca durante esta temporada luego de dar el salto desde la reserva. En el primer semestre disputó 21 partidos, marcó un gol ante Instituto y entregó dos asistencias frente a Defensa y Justicia.

Su ausencia representa un problema para el técnico Rodolfo Arruabarrena, quien tiene a Alan Velasco como una de las alternativas para ocupar su lugar. Además, la institución puede evaluar una incorporación si el reglamento habilita un reemplazo por lesión de gravedad.

La situación de Aranda se suma a otras bajas físicas del plantel: Marco Pellegrino presenta un desgarro, Leandro Lozano continúa recuperándose de una distensión, mientras Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo también arrastran molestias.

Boca Juniors recibirá este viernes a Lanús por el Torneo Clausura y posteriormente afrontará los octavos de final de Copa Argentina ante Vélez y los cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Sao Paulo.