Lucas Assadi superó los exámenes médicos y avanzó en su fichaje por AIK

Lucas Assadi superó los exámenes médicos y avanzó en un acuerdo contractual con AIK, dando un nuevo paso para concretar su primera experiencia en el fútbol europeo.

Según detalló este miércoles el medio sueco Expressen, el jugador llegó el domingo a Estocolmo para realizar las pruebas médicas y firmar su vínculo, y todos los aspectos relacionados con la transferencia se encuentran en orden.

La publicación detalló que AIK pagará 19 millones de coronas suecas más otros tres millones en bonos por el mediocampista chileno, operación que convertirá a Assadi en la contratación más cara en la historia del club.

El citado medio añadió que distintas fuentes apuntaron a que la presentación oficial del jugador se realizará próximamente, probablemente antes del fin de semana.

Precisamente, AIK afrontará durante el fin de semana un importante clásico de Estocolmo como local frente a Hammarby, mientras se espera conocer si Assadi alcanzará a integrar la convocatoria para ese encuentro.

De esta manera, el volante formado en Universidad de Chile quedó cerca de cerrar definitivamente su traspaso y comenzar su etapa en la liga sueca.