Boca Juniors sufrió duro castigo de Conmebol antes del duelo con la UC

Boca Juniors, rival de Universidad Católica el jueves en un partido decisivo por la clasificación a octavos de la Copa Libertadores, recibió una dura sanción por parte de Conmebol, debido a actos de racismo en el partido con Cruzeiro.

De acuerdo a la decisión de la comisión disciplinaria, el club deberá pagar una multa económica de 100.000 dólares y está obligado a colocar carteles en La Bombonera durante el partido con la UC, con los mensajes "El respeto es titular".

Además, tendrá que pagar otros 8.000 dólares adicionales en multas por distintos incumplimientos al Código Disciplinario de Conmebol.

En total, Boca deberá pagar 108.000 dólares (más de 96 millones de pesos chilenos).

El duelo entre Boca y la UC está programado para el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.