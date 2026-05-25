Hacienda reporta "inconsistencia sustantiva" en proyección de deuda interna y anuncia investigación

En el marco de la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP), correspondiente al primer trimestre del 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló este lunes el hallazgo de una "inconsistencia sustantiva" en las proyecciones de la deuda pública chilena por parte del pasado gobierno del Presidente Gabriel Boric.

En un punto de prensa, el secretario de Estado reveló que la falla, que se registra en el informe del cuarto trimestre del año anterior, arroja un vacío de 9 billones de pesos en las estimaciones.

"Cuando ustedes tienen ingresos y gastos, la consecuencia es un déficit y la deuda. Hemos detectado una inconsistencia sustantiva en la proyección de la deuda futura. En el IFP (Informe de Finanzas Públicas) del cuarto trimestre ven un aumento en los déficits proyectados de 13 billones de pesos, pero eso no se refleja en la deuda, que sube solo en 3 billones. Quedan debiendo 9 billones de pesos", denunció el ministro.

Ante la gravedad del hallazgo, Quiroz confirmó que se han iniciado las acciones para determinar responsabilidades dentro de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda de la administración previa.

El titular de Hacienda enfatizó que la prioridad del Gobierno será recuperar la confianza del mercado mediante la corrección de las cifras de solvencia fiscal. (FOTO: ATON)

"Se ha instruido una investigación interna de carácter administrativo para determinar cómo ocurrió aquello y quién fue el responsable; determinar si esto fue un error o hay otro tipo de elementos", detalló el ministro.

En esta línea, afirmó que "lo de las responsabilidades sigue un proceso administrativo y deberá tener las sanciones en la sede judicial que corresponda, pero ahora nos interesa mirar hacia adelante".

Fallas en el control autónomo

Consultado sobre por qué el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) no detectó esta brecha, el jefe de la billetera fiscal sugirió que los protocolos de información quedaron obsoletos.

"Es probable que esto no se haya podido detectar porque no se ha establecido un método de entrega de información para que el CFA ejerza su rol autónomo en esta materia. Los procedimientos de chequeo se quedaron pegados en el déficit y no en la meta de deuda", concluyó.