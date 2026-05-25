Boca Juniors sumó una duda clave de cara al duelo decisivo con la UC en la Libertadores

El uruguayo Edinson Cavani presentó molestias este lunes en el predio de Ezeiza y no pudo completar el entrenamiento con Boca Juniors, quedando en duda para el duelo decisivo contra Universidad Católica, pactado para el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, por la clasificación a octavos en al Copa Libertadores.

Según informó TyCSports, Cavani apenas estuvo 15 minutos en la práctica hasta que reaparecieron los problemas en su espalda, desatando la preocupación del cuérpo médico y del técnico Claudio Ubeda.

Desde Boca aún no han emitido comunicado con parte médico, pero se trata de la misma lesión que lo ha afectado desde la pasada temporada, y que lo ha obligado a perderse varios partidos.

El cuerpo técnico decidió frenar su participación en la práctica de modo preventivo, para evitar una lesión mayor y evaluar si está en condiciones para reintegrarse al plantel.

El problema es mayor para Boca, ya que también está lesionado el delantero Miguel Merentiel, y de acuerdo a la prensa argentina, está prácticamente descartado para el duelo del jueves.

Quien si tiene chances de volver a la cancha es Carlos Palacios, exvolante de Colo Colo, quien se perdió casi todo el primer semestre por una lesión. El chileno entrenó correctamente y existe la posibilidad que sea citado por Ubeda.

El duelo entre Boca Juniors y la UC, en el cierre del Grupo D de la Copa Libertadores, será el jueves a las 20:30 horas (00:30 GMT) en La Bombonera, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.