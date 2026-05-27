Carlos Palacios quedó fuera de la citación de Boca Juniors para el duelo ante la UC

Uno de los protagonistas chilenos no estará presente en el partido de Boca Juniors ante Universidad Católica por la Copa Libertadores, ya que el volante Carlos Palacios no figuró en la lista de los convocados para el jueves 28 de mayo en La Bombonera.

Pese a que el exjugador de Colo Colo recibió el alta médica tras operarse el menisco externo de la rodilla derecha, lo cierto es que Claudio Úbeda prescindió del futbolista nacional debido a una extensa ausencia que se remonta desde el 7 de diciembre del 2025.

En aquella ocasión, Palacios jugó la totalidad del partido que acabó con derrota ante Racing por semifinales del Torneo argentino. Tiempo después, comenzó a arrastrar una sinovitis que le impidió ver acción durante todo el primer semestre.

La "Joya" no volverá a ver acción en Argentina, por lo menos, hasta el inicio del Clausura programado entre el 10 y 11 de julio. Mientras tanto, seguirá desde afuera el destino de un Boca que marcha tercero en el Grupo D con 7 puntos, situándose a una unidad de Cruzeiro y a dos del líder, la UC.