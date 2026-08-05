Carlos Palacios se desmarcó de investigación que involucra a su suegro

El mediocampista chileno Carlos Palacios se desmarcó del caso judicial que involucra a su suegro, Sebastián Guerra Soto, quien quedó en prisión preventiva tras ser detenido por tráfico de drogas en un operativo realizado en la comuna de Peñaflor.

Durante el procedimiento se encontraron 70 ladrillos de cocaína, dinero en efectivo y armas de fuego. Además, las autoridades confiscaron un vehículo que, de acuerdo con los antecedentes conocidos, era utilizado para transportar las sustancias y cuya propiedad se atribuyó al jugador de Boca Juniors.

Ante las informaciones que relacionaron al futbolista con la investigación, su representación difundió un comunicado compartido por TyC Sports y afirmó que Palacios permanece en Argentina, concentrado en sus compromisos deportivos.

El comunicado de la representación de Carlos Palacios

Los agentes del mediocampista aseguraron que su nombre "no se encuentra en la causa ni en ninguna carpeta de investigación" de la Policía de Investigaciones de Chile.

El escrito agregó que el formado en Unión Española "piensa solamente en demostrar por qué Boca confió en él" y que mantiene su atención puesta en ayudar a sus compañeros y responder dentro de la cancha.

"Confía en poder ayudar a sus compañeros y alegrar a los hinchas haciendo lo que mejor sabe, que es jugar a la pelota", indicó la declaración.

La advertencia por eventuales acciones legales

La representación de la "Joya" también advirtió que se reserva el derecho de presentar denuncias por injurias, calumnias y difusión difamatoria de imágenes contra quienes lo vincularon directamente con la causa.

El comunicado apareció después de que distintas publicaciones asociaran inicialmente al futbolista con la investigación debido al vehículo incautado durante el operativo.

Fiscalía deberá esclarecer una eventual vinculación

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, señaló previamente que la investigación deberá determinar si existe alguna relación de Palacios con los hechos.

"Se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas, o si tuvo alguna participación o conocimiento de los hechos", explicó el persecutor.

Hasta ahora, la representación del jugador sostiene que Palacios no figura en la causa ni en las carpetas investigativas y que continúa en Argentina junto al plantel de Boca Juniors.