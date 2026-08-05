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Tópicos: País | Trabajo

Senado inicia debate del proyecto que flexibiliza la semana laboral y afecta el pago de horas extra

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La iniciativa gubernamental amplía las semanas disponibles para la distribución del promedio de 40 horas, con un tope de 52.

Genera críticas en la oposición por afectar la compensación económica para los trabajadores por las labores realizadas sobre el límite ordinario.

Senado inicia debate del proyecto que flexibiliza la semana laboral y afecta el pago de horas extra
 ATON (trabajo)

Los defensores del proyecto ponen foco en las particularidades del sistema de trabajo de áreas como la minería, la gastronomía, el turismo y la agricultura.
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La Comisión de Trabajo del Senado inició este miércoles el debate del proyecto de ley presentado por el Gobierno para facultar a las empresas para extender la jornada laboral hasta las 52 horas semanales.

La iniciativa plantea un modelo de adecuación horaria que, de ser aprobado, permitiría promediar o ampliar la carga de trabajo semanal -ampliando el periodo autorizado para el cálculo del promedio de las 40 horas- sin que dicho exceso de tiempo sea considerado como jornada extraordinaria.

Esto significa una transformación estructural en el sistema de turnos y remuneraciones vigente en el país.

El eje de la discusión legislativa se centra en las implicancias financieras para los dependientes, ya que la normativa busca flexibilizar la distribución del tiempo laboral a cambio de una mayor operatividad, y mientras sus defensores ponen foco en las particularidades de industrias como la minería, la gastronomía, el turismo y la agricultura, sus críticos acusan una vulneración al espíritu de las 40 horas aprobadas en el Gobierno anterior.

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