Senado inicia debate del proyecto que flexibiliza la semana laboral y afecta el pago de horas extra
La iniciativa gubernamental amplía las semanas disponibles para la distribución del promedio de 40 horas, con un tope de 52.
Genera críticas en la oposición por afectar la compensación económica para los trabajadores por las labores realizadas sobre el límite ordinario.
Los defensores del proyecto ponen foco en las particularidades del sistema de trabajo de áreas como la minería, la gastronomía, el turismo y la agricultura.