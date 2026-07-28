Carlos Palacios también se perderá la revancha contra O'Higgins

Carlos Palacios sufrió un nuevo problema físico en Boca Juniors y no integrará la delegación que viajará a Chile para enfrentar a O'Higgins por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana.

El exjugador de Colo Colo no logró completar el entrenamiento de este martes luego de resentirse de la lesión que arrastra en el músculo pectíneo de la pierna derecha.

"El chileno no completó el entrenamiento de Boca de este martes por una nueva molestia en el aductor y es duda para viajar a Chile para medirse ante O'Higgins", informó el periodista argentino Augusto César.

Palacios había vuelto a trabajar junto al grupo y aparecía como una alternativa para el técnico Rodolfo Arruabarrena, pero la reaparición de las molestias obligó al cuerpo médico a apartarlo nuevamente y realizarle nuevos exámenes.

La lesión ya lo había dejado fuera del partido de ida ante los rancagüinos y del encuentro frente a Deportivo Riestra por el torneo argentino. Durante la temporada también debió recuperarse de una operación por una sinovitis crónica y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha.

Boca Juniors llegará al estadio El Teniente con la ventaja obtenida tras ganar por 1-0 en La Bombonera, mientras O'Higgins buscará revertir la serie para avanzar a los octavos de final del torneo continental.