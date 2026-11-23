Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, reapareció este lunes en redes sociales para celebrar los dos títulos conseguidos por el equipo argentino y transmitir tranquilidad después de sufrir un desmayo durante una entrevista tras la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

"Buen día, bosteros", escribió el mediocampista en una historia de Instagram, acompañada de una fotografía de los trofeos de la Tabla Anual 2026 y la Copa Sudamericana. Su publicación llegó después del multitudinario recibimiento que los hinchas brindaron al plantel durante la madrugada, tras su regreso desde Colombia.

El futbolista sufrió un golpe de calor debido a las elevadas temperaturas y humedad en Barranquilla, sumado al desgaste físico luego de recuperarse de una lesión muscular. Tras recibir asistencia médica, logró recuperarse y posteriormente apareció en un video publicado por Boca Juniors, que bromeó con lo ocurrido: "Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá".

Paredes se reincorporó este lunes a los entrenamientos y apunta a estar disponible para el compromiso del miércoles ante Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura argentino.