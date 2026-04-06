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Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

Multitud de hinchas esperan a Boca Juniors en su hotel de concentración

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro argentino ya arribó a nuestro país.

Multitud de hinchas esperan a Boca Juniors en su hotel de concentración
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Masiva presencia de hinchas de Boca Juniors se pudo observar en el Hotel Pullman de Vitacura a la espera de la llegada de la delegación "Xeneize" en la previa del duelo ante la UC por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El plantel del equipo argentino llegó este lunes por la tarde a nuestro país, por lo que Algunos aficionados se acercaron para recibir y alentar a los jugadores.

El duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors esta programado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas (00:30) en el Claro Arena.

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