Paredes volvió a Boca Juniors y quiere jugar contra O’Higgins pese a su lesión

Después de quedarse con el subcampeonato del Mundial 2026, Leandro Paredes se reintegró a los trabajos de Boca Juniors de cara al choque de este jueves en La Bombonera ante O'Higgins, por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana.

Según informó TyC Sports, el volante se entrenó a la par de sus compañeros a pesar de arrastrar una fisura en una de sus costillas, lesión que sufrió durante la cita planetaria y que lo dejó fuera de la alineación titular en el partido por el título ante España.

Según la misma fuente, Paredes se reunió con el técnico Rodolfo Arruabarrena para manifestarle su deseo de estar presente pese al desgaste físico, sometiéndose a revisiones médicas diarias para determinar si puede ser de la partida ante los rancagüinos.

El duelo está pactado para este 23 de julio a las 20:30 horas (00:30 GMT), mientras que la vuelta en suelo nacional será el próximo 30 de dicho mes en El Teniente, repitiéndose el mismo horario.