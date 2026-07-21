CMF, Banco Central y la banca disparan contra proyecto que prohíbe el anatocismo

Una serie críticas desde la industria financiera provocó la indicación parlamentaria que busca prohibir el cobro y capitalización de intereses sobre intereses en Chile, una práctica legalmente regulada bajo el concepto de anatocismo (Ley N° 19.010).

Autoridades y dirigentes de la industria coinciden en que vetar de forma absoluta este mecanismo en la megarreforma financiera provocará un encarecimiento inmediato de los créditos, una caída directa en la rentabilidad de los ahorrantes y una peligrosa exclusión financiera de los sectores más vulnerables de la población.

CMF y Banco Central alertan un impacto inédito

Durante la tramitación de la iniciativa en la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, expuso este martes que prohibir el anatocismo "podría impactar negativamente -de manera relevante- el funcionamiento de todo el mercado financiero, limitando la variedad de productos financieros disponibles para personas y para empresas".

"Adicionalmente, podría incrementar el costo de los créditos y generar condiciones de otorgamiento de créditos más exigentes, produciendo exclusión financiera, sobre todo en los segmentos de la población que son más vulnerables. La prohibición absoluta del anatocismo es inédita en jurisdicciones comparables", advirtió la máster en finanzas.

Según afirmó la líder de la CMF, "las jurisdicciones que aplican alguna restricción en torno al anatocismo lo hacen de manera muy similar a lo que hoy ya está incorporado en Chile".

La autoridad reguladora enfatizó además que la iniciativa arriesga "incrementar el costo de los créditos y generar condiciones de otorgamiento de créditos más exigentes". (FOTO: ATON)

En la misma línea, el Banco Central hizo llegar una minuta técnica a la mesa legislativa, en la que advirtió sobre el peligro de "efectos negativos indeseados para las propias personas que se busca proteger y para el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto", desmantelando la premisa de beneficio social que impulsan los autores del proyecto.

ABIF califica la norma de populista y BancoEstado prevé golpe al ahorro y las pymes

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, cuestionó la viabilidad técnica de la indicación, señalando en radio Pauta que se trata de una "medida populista, simplemente para aparecer en algunas fotos y no tiene ninguna base técnica".

Asimismo, el presidente de BancoEstado, Mario Farren, advirtió -a través de una columna de opinión en La Segunda- que la erradicación del anatocismo terminará provocando un efecto indeseado sobre los mismos usuarios.

Según explicó el ejecutivo, la ley "termina perjudicando a quienes quieren ahorrar, reduciendo la rentabilidad de sus depósitos, desincentivando el ahorro nacional y encareciendo el financiamiento de viviendas, personas y pymes".

Por su parte, la banca pública cuestionó que la prohibición terminará perjudicando a los pequeños ahorrantes y encareciendo los préstamos para viviendas y pymes. (FOTO: ATON)

¿Qué plantea la controvertida indicación sobre el anatocismo?

El eje de la discusión se origina en la indicación opositora que pretende impedir que se pueda estipular en ningún caso el pago de intereses sobre intereses ni su capitalización al vencimiento o renovación.

Esta práctica, consagrada en la Ley N° 19.010, opera habitualmente en operaciones crediticias y en instrumentos de ahorro tradicionales como los depósitos a plazo renovables.

Bajo la norma vigente, si un ahorrante deposita un capital base a una tasa del 3% anual, al cabo de dos años los intereses del primer período se reinvierten para generar nuevo rendimiento (100 pesos pasan a 103 y luego a 106,09 pesos).

De prohibirse el anatocismo, los técnicos advierten que no solo se castigará el retorno de las personas que depositan sus recursos en el sistema, sino que se romperá el equilibrio básico donde los intereses no cobrados a los deudores financian la remuneración legítima de los ahorrantes.