Prolongados cortes de energía afectan la producción lechera y agrícola en La Araucanía
Agricultores de las provincias de Cautín y Malleco hicieron un llamado al Gobierno para que adopte medidas de mitigación ante la proyección de un escenario complejo.
"La electricidad no es un lujo", manifestó Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.
Alrededor de 13 mil clientes permanecen sin energía eléctrica en la Región de La Araucanía, lo que también ha derivado en protestas y cortes en varios caminos de la zona.