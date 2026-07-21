Prolongados cortes de energía afectan la producción lechera y agrícola en La Araucanía

Agricultores de la Región de La Araucanía manifestaron su preocupación ante los prolongados cortes del suministro eléctrico provocados por las intensas lluvias y vientos del sistema frontal, situación que afecta directamente la producción lechera y agrícola de la zona.

"Veníamos de meses de mayo y junio con precipitaciones considerablemente bajas. Por eso, estas lluvias también generan efectos positivos: recuperan la humedad del suelo, favorecen la recarga de napa, esteros y tranques, aumentan la disponibilidad de agua para la próxima temporada y entregan mejores condiciones para el desarrollo de pradera y cultivo", señaló Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.

Sin embargo, el dirigente matizó en que "el problema no es solamente cuánto llueve, sino la intensidad y la concentración de estas lluvias en un muy periodo corto tiempo. Hoy la mayor preocupación está relacionada con el viento y los prolongados cortes de suministro eléctrico en el campo. La electricidad no es un lujo".

El gremio hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas tendientes a mitigar la compleja situación que se proyecta para los próximos días debido a los extensos cortes de energía que siguen afectando a varias comunas de las provincias de Cautín y Malleco.

Alrededor de 13 mil clientes permanecen sin energía eléctrica en la Región de La Araucanía, lo que también ha derivado en protestas y cortes en varios caminos de la zona.