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Tópicos: País | Servicios básicos | Electricidad

Prolongados cortes de energía afectan la producción lechera y agrícola en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Agricultores de las provincias de Cautín y Malleco hicieron un llamado al Gobierno para que adopte medidas de mitigación ante la proyección de un escenario complejo.

"La electricidad no es un lujo", manifestó Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.

Prolongados cortes de energía afectan la producción lechera y agrícola en La Araucanía
 ATON (referencial)

Alrededor de 13 mil clientes permanecen sin energía eléctrica en la Región de La Araucanía, lo que también ha derivado en protestas y cortes en varios caminos de la zona.

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Agricultores de la Región de La Araucanía manifestaron su preocupación ante los prolongados cortes del suministro eléctrico provocados por las intensas lluvias y vientos del sistema frontal, situación que afecta directamente la producción lechera y agrícola de la zona.

"Veníamos de meses de mayo y junio con precipitaciones considerablemente bajas. Por eso, estas lluvias también generan efectos positivos: recuperan la humedad del suelo, favorecen la recarga de napa, esteros y tranques, aumentan la disponibilidad de agua para la próxima temporada y entregan mejores condiciones para el desarrollo de pradera y cultivo", señaló Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.

Sin embargo, el dirigente matizó en que "el problema no es solamente cuánto llueve, sino la intensidad y la concentración de estas lluvias en un muy periodo corto tiempo. Hoy la mayor preocupación está relacionada con el viento y los prolongados cortes de suministro eléctrico en el campo. La electricidad no es un lujo".

El gremio hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas tendientes a mitigar la compleja situación que se proyecta para los próximos días debido a los extensos cortes de energía que siguen afectando a varias comunas de las provincias de Cautín y Malleco.

Alrededor de 13 mil clientes permanecen sin energía eléctrica en la Región de La Araucanía, lo que también ha derivado en protestas y cortes en varios caminos de la zona.

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