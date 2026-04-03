[VIDEO] Hinchas de Boca dedicaron amenazante cántico contra los chilenos previo al duelo con la UC
Los fanáticos del Xeneize cantaron tras la victoria sobre Talleres.
Los fanáticos del Xeneize cantaron tras la victoria sobre Talleres.
Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica el próximo martes en el Claro Arena, en el inicio de la fase grupal de la Copa Libertadores, y los hinchas del cuadro argentino, a días del viaje, entonaron un amenazante cántico contra los chilenos.
Tras la victoria sobre Talleres de Córdoba, los seguidores de Boca no dudaron y cantaron con todo: "El martes sí, nos vamos para Chile y a todos los chilenos los vamos a matar".
Para el partido el martes, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en San Carlos de Apoquindo, tras una serie de negociaciones y presiones de Conmebol, los hinchas de Boca Juniors tendrán a disposición 2.000 entradas.