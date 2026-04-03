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Tópicos: Deportes | Fútbol | Boca Juniors

[VIDEO] Hinchas de Boca dedicaron amenazante cántico contra los chilenos previo al duelo con la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los fanáticos del Xeneize cantaron tras la victoria sobre Talleres.

[VIDEO] Hinchas de Boca dedicaron amenazante cántico contra los chilenos previo al duelo con la UC
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Boca Juniors enfrentará a Universidad Católica el próximo martes en el Claro Arena, en el inicio de la fase grupal de la Copa Libertadores, y los hinchas del cuadro argentino, a días del viaje, entonaron un amenazante cántico contra los chilenos.

Tras la victoria sobre Talleres de Córdoba, los seguidores de Boca no dudaron y cantaron con todo: "El martes sí, nos vamos para Chile y a todos los chilenos los vamos a matar".

Para el partido el martes, a las 20:30 horas (00:30 GMT) en San Carlos de Apoquindo, tras una serie de negociaciones y presiones de Conmebol, los hinchas de Boca Juniors tendrán a disposición 2.000 entradas.

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