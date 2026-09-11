Carlos Caszely generó risas con "tallas" sobre Mauricio Pinilla y Luis Jiménez

Carlos Humberto Caszely Garrido, leyenda de Colo Colo y La Roja, fue protagonista de la reciente edición del programa "Entre Broma y Broma" del humorista Luis Slimming y sorprendió con su sentido del humor, haciendo bromas sobre la contingencia, con "tallas" sobre Mauricio Pinilla y Luis "Mago" Jiménez.

En el diálogo, Caszely se refirió a la presentación del exdelantero de la U en "Fiebre de Canto" y dijo, sin filtros "pobre Pinilla, de verdad me dio pena verlo".

"El morbo es demasiado", aseguró Caszely, y al ser consultado si Pinilla cantaba mal, el "Chino" fue categórico: "Horrible, deberían haberme llamado a mí, yo canto un poquito mejor".

Posterior a eso, Caszely, con sarcasmo, le reclamó a Slimming por el tiempo que tuvo que esperar para comenzar la entrevista y le dijo "Yo soy como como Jiménez, duro un minuto", generando las risas de los presentes.