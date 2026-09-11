La UC quiere seguir al acecho del liderato en duelo clave contra Palestino

Universidad Católica visita a Palestino este sábado en La Cisterna, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), por la fecha 23 de la Liga de Primera, un duelo clave en la parte alta de la tabla, con los Cruzados luchando por seguir al acecho del liderato y los árabes con el deseo de meterse en la pelea por los cupos a la Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero lleva tres victorias consecutivas y está en el segundo puesto, con 39 puntos, a 14 del líder Colo Colo, y quiere seguir en racha para mantener viva la ilusión por el título.

Del mismo modo, los tres puntos son necesarios para mantenerse en el sitial de escolta, considerando que el segundo lugar otorga el cupo directo como "Chile 2" a la fase grupal de la Copa Libertadores 2027.

Para el choque, Garnero repetirá el equipo titular que ganó la semana pasada a Everton en Viña del Mar.

La oncena será con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri.

Palestino, por su lado, está con 36 unidades en el cuarto puesto y con una victoria en La Cisterna encenderá la pelea por los cupos a la Libertadores, ya que alcanzará en puntaje a la UC y también a Universidad de Chile, que jugara el domingo ante La Serena.

Los pupilos de Guillermo Farré vienen de vencer a Universidad de Concepción y pretenden mantener el paso ganador para frenar a los Cruzados.

La posible formación árabe será con Sebastián Pérez; Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga; Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Marcelo Eggel; Joe Abrigo, Ronnie Fernández y César Munder.

El duelo será arbitrado por Cristián Garay, mientras que el VAR estará a cargo de Franco Jiménez.

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