Carlos Caszely la rompió con Luis Slimming: "Ahora juego pádel, me compré una faldita"

Carlos Caszely, leyenda de Colo Colo y el fútbol chileno, desató las risas de Luis Slimming durante la entrevista en el programa del humorista, "Entre Broma y Broma", exhibiendo su buen sentido del humor.

Durante la entrevista, Caszely contó parte de su rutina diaria, y en medio de su relato, lanzó su chiste, burlándose de los que juegan pádel.

"Los martes y los viernes juego pádel...me compré una faldita", remató Caszely, generando las risotadas no solo de Sliming, sino de los presentes detrás de cámaras.

La entrevista completa de Caszely con "Don Comedia", en el Canal de Youtube "El Sentido del Humor", se publicará completa en la noche de este viernes, a las 21:00 horas.