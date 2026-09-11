Martín de los Santos fue extraditado desde Brasil y quedó en prisión preventiva

Martín de los Santos llegó este viernes a Chile tras ser extraditado desde Brasil, y el tribunal resolvió enviarlo a prisión preventiva por su presunta culpabilidad en la brutal golpiza de un adulto mayor que se desempeñaba como conserje en la comuna de Vitacura, ocurrida en mayo de 2025.

El tribunal aludió a un eventual "peligro de fuga y para la sociedad" para resolver la cautelar más gravosa contra el imputado, a quien se le perdió el rastro el 19 de junio del año pasado luego de que, en una audiencia vía Zoom, se decretara su prisión preventiva.

"Él fue traído de la República de Brasil, siguiendo un proceso de extradición que correspondía a poner a disposición de la Corte de Apelaciones y luego a este Tribunal de Garantía. El señor, básicamente, mintiéndole al tribunal, señaló situarse en un domicilio en la comuna de Pichilemu. Ya se encontraba en Brasil a esa época", explicó hoy el persecutor Francisco Lanas, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

"En ningún momento se entregó voluntariamente a las autoridades de Brasil en conocimiento de que se había decretado una orden de detención, y solo es detenido gracias a la difusión roja de Interpol", agregó el fiscal.

Lanas subrayó que dicho antecedente fue considerado por el juez para decretar la prisión preventiva de los Santos: "Estos elementos se discutieron en la audiencia, tanto el peligro de fuga por los hechos de haber viajado a Brasil sin autorización, a lo que se agrega la solicitud original del tribunal de un peligro para la seguridad de la sociedad por la forma comisión del delito, las penas que arriesga y todas las circunstancias que rodearon el hecho mismo".

"Es un elemento que el tribunal consideró para decretar la prisión preventiva por un peligro de fuga. Con su accionar, no asegura la comparecencia del acusado a los procedimientos, que es uno de los fundamentos para decretar la prisión preventiva", puntualizó el fiscal.

El persecutor también detalló que existe una acusación presentada por el Ministerio Público, que solicita una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, y que se fijó una audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 2 de octubre.

Familia de la víctima está "conforme" con lo resuelto

Marlene Quintanilla, abogada de la familia del conserje agredido, indicó que -a diferencia de Fiscalía- su acusación apunta a un eventual homicidio frustrado, lo que agravaría la pena contra el imputado, que será definida en el correspondiente juicio oral.



"Estamos conformes (con lo resuelto), creemos que las circunstancias no variaron al momento que se decretó la prisión preventiva el año pasado", aseveró la jurista.

"Creemos que el tribunal razonó de una manera acorde a lo que nosotros esperábamos, lo representado desde que ocurre el hecho: (mi representado) primero que todo perdió su trabajo, está incapacitado laboralmente con una discapacidad del 17% aproximadamente y él todavía no se recupera al 100%, puesto que tiene la mitad de su cara dormida, una fractura maxilofacial y perdió alrededor del 60% de la visión en uno de sus ojos", resaltó.

La abogada también sostuvo que la familia y cercanos de los Santos nunca se acercaron a la víctima para lograr un acuerdo ni tampoco para entregar una disculpa.

La defensa, en tanto, solicitó que el imputado cumpla la cautelar en el anexo Capitán Yáber, pero será Gendarmería la que deberá definir si ésta se llevará a cabo en ese recinto penal o en la cárcel Santiago 1.