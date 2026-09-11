Kast aseguró que "jamás" ha habido patrullaje conjunto del Estrecho de Magallanes

El Presidente José Antonio Kast desmintió al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, al asegurar que "jamás" ha habido un patrullaje conjunto por personal de ambos países en el Estrecho de Magallanes, como había señalado la autoridad del país vecino.

Consultado respecto a esta nueva polémica con el gobierno trasandino durante su paso por la Región de Los Ríos este viernes, el Mandatario aseveró: "El Estrecho Magallanes es chileno, es soberanía chilena. Jamás en el Estrecho Magallanes ha habido un patrullaje conjunto".

"Es más -continuó Kast-, cualquier navegación que se hace en el estrecho de Magallanes, se hace con pilotos chilenos. Cualquier buque, cualquier bandera, tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija a las maniobras de esa embarcación".

Con todo, subrayó que "el Estrecho Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona. Esto es muy claro, si hay tratados internacionales. Por lo tanto, en eso no hay discusión alguna".

En tanto, través de un comunicado, el Ministerio de Defensa chileno también descartó la ocurrencia de patrullajes conjuntos, aunque confirmó la existencia de la "Patrulla Antártica Naval Combinada" que, según fuentes de La Moneda, se refiere a la cooperación en aguas internacionales.

El Gobierno menciona como ejemplo de aquello el rescate y ayuda a los buques que van y vienen de la Antártida, pero insiste en que tales operaciones no se realizan en aguas chilenas, y que no hay busques conjuntos de ambos países.

Embajador que instó a "hacer propia" disputa por las Malvinas "sigue lo señalado por la ONU"

En cuanto a los dichos del embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, quien instó a hacer "propia" la importancia que tienen las Malvinas en ese país, Kast afirmó que el diplomático "está siguiendo lo mismo que ha señalado en las Naciones Unidas".

"Hay una disputa planteada que ha sido reconocida por el gobierno argentino, que ha señalado que ellos siguen reivindicando la soberanía sobre esas islas. Hay otra nación (Reino Unido) que no acepta la discusión, pero las Naciones Unidas han dicho que hay una discusión abierta. Y lo que se ha generado es respecto de la extracción de petróleo en una zona determinada que está en disputa", relevó el Mandatario.

Si bien apuntó a la existencia de resoluciones de la ONU en la materia, reafirmó que con el reclamo del Ejecutivo de Javier Milei "no está en discusión el transporte aéreo, ni la alimentación de las personas que viven en las islas, si no que el uso de recursos naturales en una zona determinada".

"Sobre eso, hay una discusión que está abierta en las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que ha hecho el embajador es ratificar algo que internacionalmente está planteado", cerró.