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Tópicos: Deportes | Fútbol | Charles Aránguiz

Charles Aránguiz se manifestó contra las carreras de galgos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante llamó a votar a favor del proyecto de ley que busca prohibir la polémica actividad.

Charles Aránguiz se manifestó contra las carreras de galgos
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Charles Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile y leyenda de la selección chilena, publicó un mensaje en contra de las carreras de galgos a través de su cuenta de Instagram.

El volante promovió la manifestación a favor del proyecto de ley que busca prohibir la actividad, el cual se votará el 18 de agosto en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, declarando que espera "que gane la empatía".

"No más carreras de perros. ¡Galgos libres! Que correr sea por libertad, nunca por obligación", señaló el "Príncipe".

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