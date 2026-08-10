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Charles Aránguiz se manifestó contra las carreras de galgos
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Autor: Redacción Cooperativa
El volante llamó a votar a favor del proyecto de ley que busca prohibir la polémica actividad.
El volante llamó a votar a favor del proyecto de ley que busca prohibir la polémica actividad.
Charles Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile y leyenda de la selección chilena, publicó un mensaje en contra de las carreras de galgos a través de su cuenta de Instagram.
El volante promovió la manifestación a favor del proyecto de ley que busca prohibir la actividad, el cual se votará el 18 de agosto en una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, declarando que espera "que gane la empatía".
"No más carreras de perros. ¡Galgos libres! Que correr sea por libertad, nunca por obligación", señaló el "Príncipe".