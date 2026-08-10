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Tópicos: Mundo | Colombia

"Desastre nacional" en Colombia: Sube a 111 cifra de muertos por terremoto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La catástrofe golpea al recién asumido Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Venezuela evalúa los efectos del sismo en su estados fronterizos de Táchira y Zulia.
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Claves de la noticia:

  • Sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó: se sintió en gran parte de Colombia y también en Ecuador y Panamá, con epicentro en San José del Palmar a 82 km de profundidad.
  • Al menos 20 muertos en Pereira y Manizales, dos de las ciudades más afectadas del centro del país, además de más de 20 edificios con daños graves en Cali y fachadas caídas en otras ciudades de la zona.
  • Emergencia nacional decretada: el presidente Abelardo de la Espriella convocó un Puesto de Mando Unificado y viajó a Bogotá para coordinar la respuesta; al menos seis aeropuertos (Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura) suspendieron operaciones.

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17:32 - | De la Espriella viajará esta tarde a Quibdó, capital del Chocó, departamento en el que fue el epicentro del terremoto, para atender "personalmente" la emergencia

17:31 - | 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados

17:31 - | A las 12:30 (17:30 GMT) teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados", dijo De la Espriella en Bogotá

17:31 - | El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el terremoto deja una cifra parcial de 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos

13:25 - | Desde Bogotá, el periodista de Blu Radio, Nicolás Rodríguez, explicó en contacto con Cooperativa que el terremoto es: "La primera emergencia que se le viene encima al nuevo gobierno. Tanto así que desde sectores del mismo gobierno le han pedido al presidente De la Espriella que declare una emergencia nacional para atender las emergencias en las regiones".

13:21 - | La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40; seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado

13:19 - | El Gobierno colombiano declaró situación de "desastre nacional" por el terremoto, y confirmó al menos 71 personas fallecidas, 29 de ellas en ciudades capitales

13:16 - | El terremoto provocó daños en el hospital de Roldanillo, donde parte del área de urgencias colapsó. Los pacientes están siendo atendidos en otro sector del recinto, mientras todavía no existe un balance confirmado de personas heridas.

13:15 - | La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres reportó además viviendas colapsadas en El Dovio, Bolívar, La Unión y Zarzal, municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca.

13:10 - | En las zonas afectadas, las clases fueron suspendidas durante esta jornada mientras se revisa el estado de la infraestructura educacional. Algunos establecimientos también están siendo utilizados como albergues temporales para las familias damnificadas.

12:26 - | El Presidente José Antonio Kast anunció la disponibilidad de Chile "para apoyar en lo que Colombia necesite"

12:14 - | En Manizales se reportó más de 15 edificios con colapso total, más de un centenar con derrumbes parciales y cerca de 30 viviendas destruidas.

12:13 - | La autoridad advirtió también sobre cortes de energía y fugas de gas, mientras cerca de 500 integrantes de los organismos de emergencia trabajan en distintos puntos de la ciudad.

12:11 - | El municipio de Manizales habilitó un primer albergue y anunció la instalación de otros dos para recibir a quienes quedaron sin vivienda. Además, pidió a la población no ingresar a los escombros y evitar el uso de vehículos, para mantener despejadas las vías destinadas a los equipos de emergencia.

11:33 - | Al menos 20 personas murieron este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional, informaron las autoridades locales.

11:21 - | En el barrio Capri se informó de varias personas que pueden estar atrapadas por el colapso de una edificación, y una situación similar se vive en un edificio ubicado en el sector de la Avenida Roosevelt, donde la estructura quedó reducida a escombros.

11:20 - | Una de las edificaciones afectadas fue la del motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, que prácticamente se vino al piso, y también sufrieron daños las fachadas de otros edificios en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas.

11:20 - | Al menos 20 edificios sufrieron graves daños en la ciudad de Cali, que hace tres días fue escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

11:19 - | "He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados", aseguró el mandatario en X, quien asumió el cargo hace tres días en la ciudad de Cali, otra de las más afectadas por el temblor y donde se reportan al menos veinte edificios derrumbados: "No están solos. El Estado está presente y actuando".

11:19 - | El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto.

11:18 - | El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

11:18 - | "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

11:18 - | Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4.

11:18 - | El Gobierno de Venezuela evalúa en su estados fronterizos Táchira y Zulia los efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte de Colombia e informó que, hasta los momentos, no hay víctimas ni daños graves.

11:17 - | Al menos 18 personas murieron este lunes en la ciudad colombiana de Pereira, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, según informó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar.

11:17 - | En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

11:17 - | En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

11:17 - | El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

11:16 - | El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

11:15 - | Un temblor de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

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