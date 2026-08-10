Gobierno autoriza a Codelco capitalizar el 100% de sus utilidades de 2025

El Gobierno anunció este lunes que Codelco podrá capitalizar el 100% de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025, equivalentes a 2.422 millones de dólares que permanecerán en la compañía.

La decisión fue autorizada por el Presidente José Antonio Kast y acordada por los ministros de Hacienda y Minería, según informó este lunes el Ejecutivo durante una actividad por el Día del Minero.

Según destacó el Ejecutivo, se trata de la primera vez en los más de 50 años de historia de Codelco que el Estado autoriza la retención del 100% de los remanentes generados durante un ejercicio anual, luego de que en años anteriores se realizaran aportes extraordinarios o retenciones parciales.

"Hoy día es un día histórico para Codelco, pero también para la minería en Chile", sostuvo Kast, quien planteó que el desafío será "administrar bien el patrimonio que tenemos".

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó que la autorización busca dar mayor margen financiero a Codelco. "Nuestro objetivo es dar capacidad patrimonial real para resguardar la clasificación de riesgo, mantener los indicadores de liquidez y, fundamentalmente, evitar que la respuesta a los grandes desafíos productivos sea seguir incrementando la deuda de la empresa", señaló.

Los recursos tendrán como principales destinos garantizar la continuidad de las operaciones, financiar inversiones estratégicas y fortalecer la situación financiera de la compañía.

Mas agregó que la capitalización estará acompañada de exigencias para la administración de los fondos: "Este esfuerzo del Estado va de la mano necesariamente de un esfuerzo de Codelco. Exige disciplina financiera, máxima transparencia, eficiencia en el gasto y una rigurosa priorización de las inversiones".

En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que "Codelco con esos recursos va a procurar contener su deuda y emprender los proyectos relevantes".

Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, afirmó que la empresa deberá administrar los recursos bajo criterios de austeridad y priorización.

"Esta capitalización nos permite avanzar con mayor solidez, pero también nos impone una enorme responsabilidad: administrar estos recursos con austeridad, eficiencia y disciplina financiera, priorizando las inversiones realmente estratégicas", señaló.