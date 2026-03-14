San Antonio Unido no competirá en 2026 y entró en reestructuración por quiebra

Una radical medida tomaron en San Antonio Unido ante su grave crisis económica, que le valió el descenso al fútbol amateur tras una gran resta de puntos en 2025 por incumplimientos financieros.

De acuerdo con el portal Primera B Chile, la directiva del equipo de la región de Valparaíso optó por no inscribir al club en los torneos de Tercera División 2026, por lo que estará todo este año sin competencias oficiales.

Guillermo Lee, presidente del club, a través de una carta reproducida por el citado medio, reconoció la quiebra de la institución, ofreciendo "disculpas por el triste desenlace de nuestra gestión al frente del club. Jamás estuvo entre nuestros deseos que esto terminara de esta manera".

Junto con remarcar que la crisis en la Segunda División Profesional no permite a los clubes autofinanciarse, Lee pidió "perdón a los jugadores, empleados, socios, hinchas y a mi propia familia por las promesas que no cumplí y por las personas que defraudé.

El receso, por al menos este año, tiene la intención de reestructurar el club deportiva y administrativamente, y así lograr las condiciones necesarias para postular a la Tercera B 2027, comenzando desde cero en el sistema nacional del balompié nacional.

De esta manera y tal como ocurrió con Deportes Melipilla -también descendido por resta de puntos y excluido de la Tercera División por deudas, aunque con un futuro mucho más incierto- San Antonio Unido deberá trabajar para poder volver a las canchas.