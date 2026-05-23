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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Angelo Sagal lamentó el descenso con AEL Novibet a la Segunda División de Grecia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno fue titular y fue sustituido al minuto 60 en la derrota 3-2 ante Kifisia en la última fecha.

Angelo Sagal lamentó el descenso con AEL Novibet a la Segunda División de Grecia
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El delantero chileno Angelo Sagal vivió un amargo cierre de temporada en el fútbol griego al concretarse el descenso de AEL Novibet tras caer 3-2 ante Kifisia en la última fecha de la Superliga, disputada este jueves.

El atacante nacional fue titular y fue sustituido en el minuto 60' por su compañero Paschalis Staikos, sin poder evitar la caída que selló la suerte del equipo.

Con este resultado, el conjunto del chileno terminó la liga con 30 puntos y se convirtió en el segundo equipo en descender.

Sagal llegó al club griego en agosto de 2025 con contrato por una temporada, vínculo que concluye el próximo 30 de junio. El exjugador de Huachipato y de La Roja deberá definir si continúa en Europa o regresa a Chile.

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