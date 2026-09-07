Argentinos Juniors empató con Barracas en inminente adiós de Iván Morales

El delantero chileno Iván Morales vio desde la banca el 0-0 de Argentinos Juniors como visita a Barracas Central por el Clausura Argentino, a la espera de su traspaso a Independiente de Avellaneda.

Pese a enredar puntos, el "Bicho de La Paternal" sigue como puntero del Grupo B con 17 puntos, a dos de Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata.