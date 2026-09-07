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Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Prensa argentina: Iván Morales será nuevo jugador de Independiente

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno llegará a los "Diablos Rojos" desde Argentinos Juniors.

Prensa argentina: Iván Morales será nuevo jugador de Independiente
 @ivanandres9
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En una sorpresiva movida tras el cierre del mercado de pases, el delantero chileno Iván Morales será flamante refuerzo de Independiente de Avellaneda, de acuerdo con los informes desde Argentina.

Según los periodistas trasandinos Germán García Grova y César Luis Merlo, está todo listo para el arribo de Morales al elenco rojo mediante un préstamo con opción de compra.

Pese a que la operación se da por cerrada, aún resta confirmar los detalles sobre la extensión del préstamo, pues se encuentras las versiones de un plazo hasta diciembre o una duración de 18 meses. También queda por saber el porcentaje del pase en caso de la venta definitiva, aunque quedó establecido el precio de dos millones de dólares por el exColo Colo.

Ambos comunicadores sostuvieron que Independiente logró el fichaje del chileno fuera del plazo gracias a la solicitud de una excepción a la AFA, por la venta de Kevin Lomónaco a Elche.

De esta manera, solo resta el anuncio oficial para ver al "Tanquecito" con la camiseta del "Rey de Copas". Durante el primer semestre con Argentinos Juniors, Morales jugó 18 partidos entre todas las competencias, con dos goles y dos asistencias en la fase regular del Torneo Apertura.

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