BBC destacó el camino de Darío Osorio a la Premier League

El delantero chileno Darío Osorio dio el gran salto de su carrera al concretar su llegada a Crystal Palace de la Premier League inglesa, procedente del Midtjylland danés, un movimiento que despertó de inmediato la atención de los medios británicos.

Tanto es así que la prestigiosa cadena BBC le dedicó un extenso artículo enfocado en el modelo de reclutamiento del fútbol moderno, titulado: "En busca de tesoros ocultos: ¿queda algún lugar en el mundo por explorar?".

En el texto, el citado medio repasó el ascenso del atacante nacional y no escatimó en elogios para compararlo con el tocopillano: "Los clubes más importantes del mundo estaban al tanto de la joven promesa que estaba causando sensación en Universidad de Chile, a quien apodaron el 'Alexis Sánchez de su generación'", consignó la publicación.

La nota además desclasificó el interés de varios pesos pesados del "Viejo Continente" antes de su desembarco en Escandinavia: "El chileno estuvo en el radar de AC Milan, RB Leipzig, Salzburgo y otros clubes de Inglaterra y Alemania, antes de dejar Santiago a los 19 años para continuar su carrera en Dinamarca".

El reportaje también contó con el testimonio de Kristian Kjaer, director deportivo de Midtjylland, quien defendió la visión del cuadro danés para ganar la pulseada: "Cuando fichamos a Darío Osorio, no fue porque nadie lo conociera".

Finalmente, el medio británico resaltó las cifras y la planificación detrás de la operación: "Fue una estrategia cuidadosamente planificada. Tras tres temporadas en Escandinavia, el extremo se unió a Crystal Palace cedido este verano con una opción de compra de 24 millones de libras, lo que lo convertiría en la venta más cara en la historia de la Superliga danesa".

Por estos días, el oriundo de Hijuelas se encuentra concentrado junto a la selección chilena en Norteamérica para disputar los amistosos de la fecha FIFA ante Canadá, Estados Unidos y México.